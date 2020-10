Apple TV: è arrivato il 4K su YouTube

Come promesso lo scorso giugno, ora Apple TV è in grado di riprodurre i video di YouTube con risoluzione 4K.

La novità è arrivata insieme al lancio di tvOS 14 e porta ad un nuovo livello il box tv del colosso di Cupertino, fino ad oggi limitato alla risoluzione full HD.

Alcuni utenti hanno segnalato la novità su Reddit, ed è stato segnalato pure dai colleghi di 9to5Mac, dato che hanno cominciato a notare il supporto a YouTube 4K sull’hub multimediale con il sistema operativo tvOS 14 di Apple TV.

Tuttavia, almeno per il momento, è possibile guardare i contenuti del tubo solo in Ultra HD a 30 frame per secondo e senza supporto all’HDR. Se però un video è stato pubblicato a 60fps la riproduzione sarà comunque limitata a risoluzione 1440p e 30fps.

Limitazioni confermate da Google ai microfoni di The Verge, inoltre il supporto ai video 4K e a 60 fotogrammi al secondo ed HDR sono in arrivo anche su iPad e iPhone.

Apple TV 4K – che potenzialmente può da sempre riprodurre i contenuti in 4K, come suggerisce ovviamente il nome – non ha il supporto al codec VP9 di Google. Codec in realtà supportato da diversi produttori di dispositivi multimediali, ma non da Apple che ha rinunciato ad utilizzare questo formato a favore di altre tecnologie come HEVC.