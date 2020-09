Instagram, scoperta grave vulnerabilità: hacker controllano lo smartphone con una foto

Instagram bersagliato dagli hacker che, inviando una singola foto, sarebbero stati in grado di prendere il controllo di un profilo e del relativo smartphone.

Non c’è motivo per cui disperarsi: fortunatamente la falla nella sicurezza di Instagram è stata già rattoppata. Tramite il “trucchetto” della foto, i pirati informatici sarebbero stati in grado di accedere a posizione GPS, contatti e fotocamera dello smartphone associato al profilo Instagram colpito.

La vulnerabilità è stata scovata dai ricercatori di Check Point Software Technologies, già capaci nel 2017 di trovare una criticità simile in WhatsApp e Telegram.

Ma come funzione questa falla? L’hacker invia un’immagine dannosa al malcapitato di turno con l’email, un messaggio WhatsApp o un SMS. Se il destinatario salva la foto e poi apre l’app di Instagram, a questo punto l’hacker è in grado di avere pieno accesso allo smartphone e controllarlo da remoto.

In pratica il “buco” è legato al modo in cui l’app di Instagram gestisce le foto presenti nell’archivio dello smartphone, compresa ovviamente quella malevola che funziona quindi come una sorta di “cavallo di Troia”.