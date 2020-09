California, nel 2035 stop alla vendita di auto a benzina e diesel

La California vieterà la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, sarà possibile acquistare esclusivamente auto elettriche. È il primo Stato degli USA a prendere questa decisione.

Il Governatore della California, Gavin Newsom, ordina lo stop alla vendita delle auto a motore termico, seguendo le orme del Regno Unito. Il ban partirà nel 2035, mentre la decisione è stata presa in risposta all’emergenza ambientale che ha colpito la California in questi giorni.

Per troppi decenni abbiamo permesso alle automobili di inquinare l’aria che i nostri bambini e le nostre famiglie respirano. Meritate di avere un’auto che non dà ai bambini l’asma. Le nostre auto non dovrebbero aggravare gli incendi e creare intere giornate dominate dallo smog.

ha dichiarato il Governatore Newsom.

Stop alla vendita di auto a benzina e diesel, proprio come in UK. Il divieto, sia chiaro, non riguarda il possesso di autovetture con motore endotermico, né la loro circolazione. Semplicemente le concessionarie dello Stato dovranno vendere solo auto elettriche.

Sarà ancora possibile acquistare auto negli altri Stati e guidarle in California. Difficile, dunque, valutare fin da ora il possibile impatto di una misura del genere all’interno del contesto degli Stati Uniti. È più facile immaginare che una deadline di questo tipo possa aver senso nel momento in cui sempre più nazioni e regioni decidano di procedere in questa direzione, di fatto ponendo un ultimatum all’industria dell’automotive e rendendo la produzione e il commercio di auto non elettriche scarsamente conveniente.

La California è il primo Stato degli USA a prendere questa decisione, ma non ci sembra inverosimile che altri Stati a guida liberal possano accodarsi nei prossimi anni.

