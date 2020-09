Wes Anderson è già pronto a girare il nuovo film

Stando a quanto riportano alcune testate online, Wes Anderson sarebbe già pronto a girare un nuovo film, le cui riprese partiranno a Marzo 2021.

Mentre The French Dispatch ancora non è arrivato al cinema, il nuovo film di Wes Anderson sta già prendendo forma: sembra infatti che il regista sia quasi pronto a iniziare le riprese, previste per Marzo 2021, e che siano stati già scelti i ruoli principali attraverso i casting, ancora in in corso.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, se si esclude una relazione che sarebbe al centro della pellicola. Stando alle fonti si dovrebbe trattare di un progetto live-action, che però potrebbe anche includere alcune sequenze di animazione in stop motion.

Il film sarà prodotto dall’azienda dello stesso Anderson, la American Empirical Pictures, mentre per la distribuzione i favorit sembrano essere Searchlight Pictures.

Nel frattempo, come dicevamo, c’è The French Dispatch, che per via della pandemia è stato rinviato. Se come sembra il film uscirà nel 2021, avremmo due nuovi film di Wes Anderson in due anni consecutivi, dando per scontato che quello nuovo arriverà entro la fine del 2022, se le riprese inizieranno davvero il prossimo mese di Marzo.

The French Dispatch ha un cast stellare, composto tra gli altri da Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Edward Norton, Bill Murray, e Owen Wilson.

Il film avrebbe dovuto debuttare al Festival di Cannes per essere poi diffuso a Luglio, ma sappiamo come sono andate le cose. È anche possibile che il film verrà posticipato ulteriormente per partecipare alla prossima edizione degli Oscar. Staremo a vedere.

Nel frattempo, siete contenti della prospettiva di poter vedere già un nuovo film del regista, relativamente a breve?