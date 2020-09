iPhone 12, il modello Mini e la data della presentazione (rumor)

Finalmente abbiamo una data di presentazione (verosimile) per l’iPhone 12, l’attesa sta per finire. Spunta anche il nome ufficiale del modello compatto da 5,4 pollici.

I fan della mela morsicata che si aspettavano di mettere le mani sul nuovo iPhone 12 già a settembre sono rimasti a bocca asciutta. Apple per la prima volta ha saltato la presentazione settembrina dei suoi smartphone (limitandosi a mostrare i nuovi Apple Watch e iPad Air), la domanda è quindi spontanea: quando esce il nuovo iPhone 12? E quanti saranno gli smartphone che verranno presentati, presumibilmente, dal palco dello Steve Jobs Theater.

Forse oggi abbiamo ricevuto la risposta ad entrambe le domande. Stando ad AppleInsider sarebbe questione di poche settimane. La data di presentazione dell’iPhone 12 c’è già e cadrà il prossimo 13 ottobre. I preordini dell’iPhone 12 verranno aperti pochi giorni dopo, il 16 ottobre, per la precisione.

La notizia è da prendere con le pinze, ma appare verosimile. AppleInsider cita una riunione a porte chiuse tra Eddy Cue di Apple e un operatore mobile britannico avvenuta in questi giorni. La data del 13 ottobre sarebbe trapelata proprio in quell’occasione.

Il CEO di British Telecom, nel corso di una presentazione rivolta ai dirigenti dell’azienda, ha spiegato che Apple lancerà un nuovo iPhone dotato di connettività 5G tra pochissimi giorni. Durante l’incontro Eddy Cue è comparso in video per congratularsi con l’operatore mobile: sarà il primo in Europa ad offrire un piano mensile in bundle con alcuni dei servizi di Apple.

Nuovi rumor ci danno poi una fotografia più dettagliata anche sulla gamma di prodotti che verranno presentati durante il prossimo evento di Apple. Il nuovo iPhone 12 sarà presentato in tre tagli diversi, ci sarà una versione da 6,7 pollici, in linea con gli standard di mercato attuali, e una versione più compatta, diagonale da 5,4 pollici, che molto probabilmente sarà chiamato ufficialmente iPhone 12 Mini. In mezzo la versione base da 6,1 pollici. Insomma, un iPhone letteralmente per tutte le tasche.