Lucca Changes: il 24 settembre inizia la mostra su Dampyr a Matera

Sarà inaugurata il 24 settembre nell’ambito di Lucca Changes a Matera la mostra Sassi, Nuvole e Lupi, organizzata da APT Basilicata e dal Matera Film festival (24-26 settembre 2020) in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore dedicata a Dampyr, e non solo.

L’evento si concentrerà sulla città dei Sassi, sul fumetto Dampyr, sceneggiato da Giorgio Giusfredi e disegnato da Alessio Fortunato, e sull’arte di Giuseppe Palumbo.

La mostra si dividerà in due spazi. Nello spazio principale saranno esposte in anteprima alcune tavole de Il licantropo di Matera di Alessio Fortunato e alcune tavole bonelliane di Giuseppe Palumbo ambientate a Matera. Nel secondo spazio invece saranno esposte le tavole del libro Pasolini 1964 – Oltre Matera e il Mediterraneo di Maurizio Camerini, Alessandro Manna e Giuseppe Palumbo.

La mostra fa parte della programmazione ufficiale di Lucca Changes l’edizione 2020 di Lucca Comics & Games (il festival più importante in Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, alla narrativa fantasy, e alle serie TV) e si inserisce all’interno dell’offerta proposta dai Campfire, di cui la città di Matera fa parte.

Grazie alla partnership stretta con ATP Basilicata e il Matera Film Festival sarà possibile partecipare fisicamente all’evento, ai talk e agli incontri.

Ecco il programma dell’evento nel dettaglio:

24 settembre – 1° novembre

Exhibition Matera SASSI, NUVOLE E LUPI

“Due artisti Bonelli a Matera – Palumbo e Fortunato”

Spazio Basilicata Openspace (P.zza Vittorio Veneto, Matera)

24 Settembre, ore 11.00

Inaugurazione mostra SASSI, NUVOLE E LUPI apertura del Matera Film Festival

Intervengono direttore APT, disegnatore Dampyr

Creative Director MFF, Produttore e Presidente onorario MFF.

26 Settembre, ore 18.00

Talk dal vivo con gli ospiti Alessio Fortunato, Giuseppe Palumbo, in collegamento streaming da Lucca Giorgio Giusfredi, sceneggiatore e co-curatore editoriale Dampyr e Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.