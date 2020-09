The Prom: ecco poster e data d’uscita del musical di Ryan Murphy

Ecco il poster e la data d’uscita del film musical di Ryan Murphy, intitolato The Prom, e che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix.

The Prom, il film musical di Ryan Murphy, ha ora una data d’uscita ed un poster dedicato. Si tratta dell’adattamento dell’opera portata a teatro da Chad Beguelin e Bob Martin nel 2018. Il lungometraggio arriverà su Netflix l’11 dicembre 2020.

Ecco il poster.

Al centro della storia c’è una ragazza del liceo che vuole portare la sua fidanzata al ballo di fine anno, ma la sua città conservatrice sembra impedire tutto ciò. A supportarla saranno i membri di un gruppo teatrale di New York che arriveranno fino alla sua cittadina dell’Indiana.

L’uscita del musical fa parte dell’accordo sottoscritto da Murphy con Netflix, che ha la durata di cinque anni. Gli altri progetti del produttore usciti sulla piattaforma, fino ad ora, sono The Politician, Hollywood, Ratched, e The Boys in the Band.

Il cast di The Prom comprende: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan Michael-Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington,e Jo Ellen Pellman.

Prossimamente arriverà su Netflix un altro lungometraggio di Murphy tratto da un musical: stiamo parlando di The Boys in the Band.