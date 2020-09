Allergia alle arachidi: una possibilità per ridurre la gravità delle reazioni

Una nuova sperimentazione ha permesso di trovare un trattamento che potrebbe ridurre la gravità delle reazioni in caso di allergia alle arachidi.

L’allergia alle arachidi è la principale causa di anafilassi legata al cibo con milioni di persone che ne soffrono. Questa sperimentazione ha permesso di individuare risultati interessanti sulla possibilità di diminuire la gravità delle reazioni allergiche alle arachidi.

L’allergia alle arachidi è un tipo di allergia alimentare comune sia nei bambini che negli adulti. Nell’allergia alle arachidi, come accade con qualsiasi altra allergia, il sistema immunitario identifica queste proteine come nocive. Quando si entra in contatto con queste proteine il sistema immunitario reagisce e rilascia le istamine quindi provocano la reazione allergica.

Le reazioni allergiche alle arachidi in genere sono la causa più comune dell’anafilassi mortale di origine alimentare i gruppi di pazienti a rischio più elevato sono gli adolescenti affetti da asma.

La sperimentazione, chiamata Artemis, è stata condotta su 175 bambini con allergie alle arachidi di età compresa tra 4 e 17 anni.

Ai pazienti sono state somministrate ogni giorno quantità crescenti di proteine ​​con gli allergeni delle arachidi aumentando di poco la dose ogni settimana per poi mantenerla costante, o un placebo.

I ricercatori hanno scoperto che il 58% dei bambini che avevano assunto la proteina con gli allergeni delle arachidi ha potuto tollerare fino a 3-4 arachidi durante il processo.

Rispetto al 2 per cento di quelli trattati con il placebo.

il trattamento ha portato ad una rapida desensibilizzazione alle proteine ​​delle arachidi

hanno concluso i ricercatori.

Anche se chi soffre di allergia alle arachidi non potrà mangiarne a volontà questa scoperta permette di capire come poter ottenere reazioni meno gravi in caso di un’esposizione accidentale.

La ricerca è stata pubblicata su The Lancet Child & Adolescent Health.