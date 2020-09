Obi Wan Kenobi: la serie sarà composta da un’unica stagione

Ewan McGregor è tornato a parlare brevemente della serie su Obi Wan Kenobi, rielando che sarà composta da una sola stagione.

La serie TV su Obi Wan Kenobi targata Disney+ è uno dei prodotti a tema Star Wars che più incuriosisce i fan, anche se sembra potremo godercela per una sola stagione. È quanto emerge da una recente intervista fatta a Ewan McGregor, che ha svelato anche la data dell’inizio delle riprese dello show in cui tornerà ad interpretare il celebre Maestro Jedi, come nella trilogia prequel.

Inizieremo nella primavera dell’anno prossimo. Sono molto entusiasta, credo che sarà una bellissima serie. Per quello che ho capito sarà una stagione standalone, ma vedremo. Chissà.

Insomma, le porte non sono totalmente chiuse per una seconda stagione, ma nelle intenzioni degli autori c’è la volontà di renderla una semplice miniserie. Molto probabilmente dipenderà anche dal successo che avrà.

Come dicevamo, grazie a The Mandalorian, l’entusiasmo dei fan nei confronti della saga di Star Wars è nuovamente alle stelle, e l’arrivo di nuovi prodotti sotto forma di serie TV sembra star facendo dimenticare la trilogia cinematografica conclusasi con L’Ascesa di Skywalker, non troppo apprezzata dai fan.

Se la serie su Obi Wan Kenobi con Ewan McGregor potrà ripercorrere la strada tracciata dallo show di Jon Favreau, lo scopriremo con tutta probabilità alla fine dell’anno prossimo o all’inizio del 2022. Voi che ne pensate?