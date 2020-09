Gli hacker russi stanno cercando di intromettersi nelle elezioni USA

Microsoft denuncia una serie di attacchi informatici mirati a manipolare le prossime elezioni USA, molti sono stati lanciati da hacker russi.

Il colosso del digitale ha avvertito ieri di aver recentemente registrato tentativi di intrusione in più di 200 sistemi informatici collegati in qualche modo alla scena politica statunitense, alcuni di questi sono anche andati a buon fine.

Le elezioni statunitensi avevano già subito grandi intromissioni internazionali nel 2016, quando un massiccio intervento dell’Intelligence russa fornì un importante assist atto ad agevolare il trionfo di Donald Trump.

Quello a cui stiamo assistendo è consistente con gli schemi di attacco visti in precedenza, ovvero non solo vengono bersagliati i candidati e lo staff per la campagna elettorale, ma anche coloro che questi consultano per risolvere le questioni chiave,