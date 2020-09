Freaky: ecco il trailer dell’horror comedy della Blumhouse

Ecco il trailer di Freaky, il film horror-comedy con protagonista Vince Vaughn, che uscirà il al cinema 13 novembre 2020.

Un misto tra commedia teen e horror, è questo il mood di Freaky, il nuovo film della Blumhouse di cui è stato da poco diffuso il trailer. Protagonista del lungometraggio è Vince Vaughn.

Ecco il trailer.

Al centro di Freaky c’è la storia di una ragazza, Millie Kessler (interpretata da Kathryn Newton, già apparsa in Blockers, ed in Big Little Lies), che si trova a doversi confrontare con un pericoloso serial killer con il quale avrà uno scambio di corpo. Millie avrà 24 ore di tempo per ritornare nel proprio corpo, evitando che il killer utilizzi le sue sembianze per uccidere delle persone a lei vicine.

Tra gli altri protagonisti del film ci sono Alan Ruck (che ha partecipato a Succession), Katie Finneran (che ha già lavorato a Why Women Kill) e Dana Drori (presente nella serie TV di Hulu intitolata High Fidelity).

Il film è diretto da Christopher Landon (che ha già lavorato a Happy Death Day, e Paranormal Activity), Christopher Landon e Michael Kennedy hanno scritto il lungometraggio prodotto da Jason Blum. Freaky è prodotto dalla Blumhouse Productions assieme a Divide/Conquer. I produttori esecutivi sono Couper Samuelson e Jeanette Volturno.