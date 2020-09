Doogie Howser: Disney+ realizza il reboot della serie TV anni Novanta

Doogie Howser, la serie ABC degli anni Novanta, avrà un reboot che sarà realizzato per Disney+ dalla sceneggiatrice Kourtney Kang.

Disney+ ha annunciato che nel 2021 arriverà un nuovo dottore sulla piattaforma di streaming. La serie Doogie Kameāloha, M.D. (titolo di lavorazione), sarà un reboot della popolare serie della ABC Doogie Howser, che aveva un giovanissimo Neil Patrick Harris protagonista.

L’inizio della produzione è previsto entro la fine di quest’anno. Kourtney Kang (Fresh Off The Boat, E alla fine arriva mamma) sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutiva per 20th Television.

Ambientata nelle odierne Hawaii, la comedy composta da 10 episodi segue Lahela “Doogie” Kameāloha, una ragazza di 16 anni di razza mista, che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e la vita da adolescente.

A guidare Lahela (ma anche a complicare le cose) ci pensa la sua famiglia, inclusa la madre irlandese dal forte temperamento, che è anche il suo supervisore all’ospedale, e il padre di origini hawaiane che fatica ad accettare il fatto che la figlia non sia più la sua bambina.

Ricky Strauss, president, Content and Marketing, Disney+, ha dichiarato:

Trent’anni fa, un giovane prodigio della medicina ha conquistato il mondo, lasciando un forte impatto nella cultura pop. Kourtney e il team di 20th Television hanno creato una versione molto attuale di questa property così amata che farà breccia nel nostro pubblico globale di Disney+. Non vediamo l’ora di presentare al mondo la nuova Doogie!.

In onda per quattro stagioni sulla ABC dal 1989 al 1993, Doogie Howser vedeva nel cast Neil Patrick Harris nei panni dell’iconico dottore. La serie di grande successo ha catapultato Harris nello star system televisivo e ha fatto diventare il termine “Doogie Howser” sinonimo di piccolo genio.

Doogie Kameāloha, M.D. è scritto e prodotto a livello esecutivo da Kourtney Kang e prodotto da 20th Television, come parte dei Disney Television Studios. Jake Kasdan e Melvin Mar sono i produttori esecutivi mentre Dayna and Jesse Bochco sono i produttori della serie comedy.