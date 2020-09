Amazon Music HD in Italia: 60 milioni di brani in alta qualità

Amazon lancia Amazon Music HD, il servizio musicale del colosso dell’e-commerce che offre musica in alta qualità. Disponibile anche in Italia.

Amazon Music HD permetterà agli utenti di ascoltare oltre 60 milioni di brani in HD e milioni di canzoni in ultra HD, oltre ad un catalogo audio 3D disponibile per l’ascolto su Amazon Echo Studio.

Tutto al costo di 14,99 euro al mese, oppure un costo aggiuntivo di 5€ al mese per i clienti già iscritti ad Amazon Music Unlimited (abbonamento individuale o Family). Non solo Italia: Amazon Music HD è ora disponibile per la riproduzione in streaming in Francia, Spagna, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Austria e Giappone.

I nuovi iscritti ad Amazon Music possono ricevere un periodo di uso gratuito di 90 giorni, mentre i clienti già iscritti possono utilizzare Amazon Music HD per 90 giorni senza costi aggiuntivi all’indirizzo https://www.amazon.it/music/unlimited/hd.

Abbiamo dialogato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD: erano entusiasti del fatto che i fan potessero riprodurre in streaming la propria musica preferita ascoltandola come era stata registrata in originale, – ha commentato Steve Boom, VP of Amazon Music. – Dal rock all’hip-hop dalla classica al pop, crediamo che ascoltare musica con questo livello di qualità possa far innamorare ancora di più i clienti della propria musica e degli artisti preferiti. Nell’introdurre questa nuova esperienza di ascolto per i nostri clienti e per il settore, combiniamo la comodità della riproduzione in streaming con le emozioni, la potenza, la chiarezza e le varie sfumature delle registrazioni originali.

Per quanto riguarda l’aspetto più “tecnico”, le canzoni di Amazon Music HD hanno una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz (qualità CD). Inoltre, i clienti possono riprodurre milioni di altri brani in Ultra HD (migliore della qualità del CD), con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.