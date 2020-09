The Suicide Squad: il film potrebbe essere classificato R-Rated

The Suicide Squad potrebbe essere un film R-Rated. A confermarlo è stato lo stesso James Gunn, che però non si è sbilanciato.

James Gunn vuole caricare di aspettative gli appassionati DC Comics. Il regista attraverso i social ha diffuso alcune notizie piuttosto interessanti su The Suicide Squad. La prima riguarda il coinvolgimento di Sportsmaster, la seconda riguarda la classificazione del lungometraggio.

Secondo il regista The Suicide Squad potrebbe essere classificato R-Rated. Parlando sui social con un fan ha dichiarato che non può confermare la cosa, perché la classificazione spetta alla MPAA, ma che comunque il suo non sarà un lungometraggio “tranquillo”.

James Gunn ha anche affermato che per il film ha considerato la presenza di un altro personaggio, ovvero Sportsmaster. Per interpretare il character si era ipotizzato Idris Elba nel ruolo.

Nel film ci saranno la Amanda Waller di Viola Davis, Joel Kinnaman con il suo Rick Flag, Michael Rooker come Savant, Flula Borg come Javelin, l’immancabile Harley Quinn di Margot Robbie, Polka Man interpretato da David Dastmalchian, Daniela Melchior nei panni di Ratchatcher, Idris Elba come Bloodsport, Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi nei panni di Thinker, Alice Braga come Sulsoria, Steve Agee nei panni di King Shark, Pete Davidson come Blackguard, Nathan Fillion interpreterà Tok, Sean Gunn sarà Weasel, Jay Courtney tornerà come Captain Boomerang, ed il tanto atteso John Cena interpreterà Peacemaker.

Il film è atteso nelle sale cinematografiche per il 6 agosto 2021.