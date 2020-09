Nuovi dispositivi Apple saranno presentati il 15 Settembre

È stata finalmente annunciata la data del prossimo evento di Apple in cui saranno presentati nuovi device.

Apple ha aggiornato da poco la propria pagina degli eventi annunciando che terrà un evento speciale martedì 15 settembre alle 10:00 (ore 19 italiane) presso lo Steve Jobs Theater nel campus di Apple Park a Cupertino, in California.

Come per il WWDC, l’evento autunnale di Apple sarà solamente digitale e quindi non prevederà la presenza di giornalisti e pubblico; è probabile che il formato sia simile a quello dell’ultimo WWDC, con video pre-registrati per ogni nuovo prodotto che dovrebbe essere annunciato.

Apple non ha rilasciato molti prodotti nel 2020 a causa della pandemia, quindi c’è da aspettarsi al presentazione di più dispositivi.

Se non vi è certezza per nuovi iPhone – che quasi certamente verranno annunciati non prima di Ottobre -, sarà presentato l’Apple Watch Serie 6, che dovrebbe assomigliare alla serie ‌Apple Watch‌ 5 ma potrebbe avere nuove funzionalità di monitoraggio della salute, come ad esempio il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue.

Apple sta anche lavorando su nuovi iPad e l’evento potrebbe forse vedere la presentazione del presunto ‌iPad‌ Air da 11 pollici che dovrebbe essere dotato di un display a tutto schermo con Touch ID integrato nel pulsante di accensione o sotto il display.